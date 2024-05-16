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Odorex Антиперспирант шариковый 10 дней защиты 40 мл - Львов (871311) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
465,54
Экономия: -20,94 грн
444,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
395,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
435,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
467,54
Экономия: -22,94 грн
444,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
467,32
Экономия: -22,72 грн
444,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
399,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
435,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
461,58
Экономия: -16,98 грн
444,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (2)
399,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (2)
444,51 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (4)
494,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
435,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
475,19
Экономия: -26,18 грн
449,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
444,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
463,41
Экономия: -18,81 грн
444,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
472,72
Экономия: -23,71 грн
449,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
494,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
473,75
Экономия: -24,74 грн
449,01 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
533,85
Экономия: -53,35 грн
480,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (4)
494,00 грн