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Odorex Антиперспирант шариковый 10 дней защиты 40 мл - Киев (871311) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
494,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
474,29
Экономия: -38,75 грн
435,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
516,66
Экономия: -81,12 грн
435,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
533,85
Экономия: -53,35 грн
480,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
519,55
Экономия: -84,01 грн
435,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (2)
533,85
Экономия: -53,35 грн
480,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 44/22
Всего: упаковка (2)
435,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
518,26
Экономия: -71,25 грн
447,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
525,74
Экономия: -78,73 грн
447,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
440,18
Экономия: -16,48 грн
423,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (4)
533,85
Экономия: -53,35 грн
480,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
470,52
Экономия: -21,51 грн
449,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
439,93
Экономия: -16,23 грн
423,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (2)
533,85
Экономия: -53,35 грн
480,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (3)
512,13
Экономия: -67,53 грн
444,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (4)
479,00
Экономия: -43,46 грн
435,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (1)
514,62
Экономия: -43,16 грн
471,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (1)
480,26
Экономия: -37,24 грн
443,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (1)
471,69
Экономия: -22,68 грн
449,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (3)
443,11 грн