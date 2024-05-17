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MAXI бальзам для ногтей 15 мл - Запорожье (871533) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
403,55
Экономия: -19,55 грн
384,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
404,04
Экономия: -20,04 грн
384,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
399,01
Экономия: -71,84 грн
327,17 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
400,82
Экономия: -16,82 грн
384,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
406,46
Экономия: -22,46 грн
384,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
403,96
Экономия: -35,45 грн
368,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
403,42
Экономия: -26,38 грн
377,04 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
395,90
Экономия: -24,57 грн
371,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
400,47
Экономия: -30,68 грн
369,79 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
408,38
Экономия: -45,50 грн
362,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
408,15
Экономия: -50,26 грн
357,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
399,44
Экономия: -15,44 грн
384,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
406,27
Экономия: -22,27 грн
384,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
408,92
Экономия: -24,92 грн
384,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
404,58
Экономия: -20,58 грн
384,00 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
446,43
Экономия: -48,47 грн
397,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
397,25
Экономия: -14,25 грн
383,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
408,34
Экономия: -34,79 грн
373,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
451,25
Экономия: -68,66 грн
382,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
406,66
Экономия: -71,43 грн
335,23 грн