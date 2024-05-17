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MAXI бальзам для ногтей 15 мл - Одесса (871533) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
408,38
Экономия: -52,03 грн
356,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
407,39
Экономия: -58,72 грн
348,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
404,93
Экономия: -54,72 грн
350,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
348,73
Экономия: -38,69 грн
310,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
439,94
Экономия: -47,10 грн
392,84 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
395,56
Экономия: -39,21 грн
356,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
398,63
Экономия: -37,29 грн
361,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
Всего: упаковка (1)
454,84
Экономия: -82,07 грн
372,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
442,16
Экономия: -36,51 грн
405,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
452,19
Экономия: -66,18 грн
386,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (1)
448,44
Экономия: -60,72 грн
387,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
443,87
Экономия: -32,67 грн
411,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
404,58
Экономия: -20,58 грн
384,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
408,92
Экономия: -24,92 грн
384,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
406,27
Экономия: -22,27 грн
384,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
400,47
Экономия: -30,68 грн
369,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
395,90
Экономия: -24,57 грн
371,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
403,42
Экономия: -26,38 грн
377,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
403,96
Экономия: -35,45 грн
368,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
403,97
Экономия: -76,80 грн
327,17 грн