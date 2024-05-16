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MAXI бальзам для ногтей 15 мл - Киев (871533) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
423,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
443,61
Экономия: -70,84 грн
372,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (2)
455,52
Экономия: -82,75 грн
372,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (1)
456,72
Экономия: -77,54 грн
379,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
454,37
Экономия: -43,17 грн
411,20 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 294/1
Всего: упаковка (1)
396,17
Экономия: -21,39 грн
374,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
Всего: упаковка (1)
444,46
Экономия: -71,69 грн
372,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (2)
450,27
Экономия: -39,07 грн
411,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
Всего: упаковка (1)
442,37
Экономия: -36,72 грн
405,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Соборная, 35
Всего: упаковка (1)
456,25
Экономия: -68,53 грн
387,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
399,63
Экономия: -38,29 грн
361,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Пирогова, 111-А
Всего: упаковка (1)
456,46
Экономия: -70,45 грн
386,01 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (3)
384,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (1)
422,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (1)
410,94
Экономия: -47,48 грн
363,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (2)
413,50
Экономия: -46,93 грн
366,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
Всего: упаковка (1)
400,13
Экономия: -63,36 грн
336,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
384,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
398,63
Экономия: -42,28 грн
356,35 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 9
Всего: упаковка (1)
392,00 грн