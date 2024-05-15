Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства по уходу за ногтямиMAXI бальзам для ногтейЦены в аптеках

MAXI бальзам для ногтей 15 мл - Днепр (Днепропетровск) (871533) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
452,66
Экономия: -54,70 грн
397,96 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
406,50
Экономия: -36,71 грн
369,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
404,70
Экономия: -33,37 грн
371,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
403,38
Экономия: -26,34 грн
377,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
414,08
Экономия: -45,57 грн
368,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
409,23
Экономия: -25,23 грн
384,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
401,20
Экономия: -74,03 грн
327,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
409,61
Экономия: -25,61 грн
384,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
410,69
Экономия: -26,69 грн
384,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
408,61
Экономия: -24,61 грн
384,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
395,75
Экономия: -11,75 грн
384,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
395,64
Экономия: -11,64 грн
384,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
405,16
Экономия: -21,16 грн
384,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
407,54
Экономия: -44,66 грн
362,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
395,79
Экономия: -37,90 грн
357,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
404,08
Экономия: -20,08 грн
384,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
405,39
Экономия: -31,84 грн
373,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
451,85
Экономия: -69,26 грн
382,59 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
397,25
Экономия: -62,02 грн
335,23 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
405,05
Экономия: -28,01 грн
377,04 грн