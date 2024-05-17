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SVR ЦИКАВИТ ПЛЮС КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ 40 мл - Запорожье (871754) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
429,00
Экономия: -56,00 грн
373,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
444,00
Экономия: -71,00 грн
373,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
429,00
Экономия: -56,00 грн
373,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
486,65
Экономия: -82,54 грн
404,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
460,07
Экономия: -50,37 грн
409,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
484,24
Экономия: -42,63 грн
441,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
481,42
Экономия: -31,48 грн
449,94 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Валерия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Вузовская
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Зарина
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
488,13
Экономия: -65,04 грн
423,09 грн
Черноморская
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
494,79
Экономия: -43,00 грн
451,79 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн