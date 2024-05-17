Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаSVR ЦИКАВИТ ПЛЮС КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИЦены в аптеках

SVR ЦИКАВИТ ПЛЮС КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ 40 мл - Одесса (871754) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Валерия
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Адмирал
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Вузовская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Зарина
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Королева Академика, 34-А
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
488,13
Экономия: -65,04 грн
423,09 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
В других городах:
Черноморская
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
458,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
453,00
Экономия: -43,30 грн
409,70 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
444,00
Экономия: -71,00 грн
373,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
429,00
Экономия: -56,00 грн
373,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
429,00
Экономия: -56,00 грн
373,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
489,15
Экономия: -37,36 грн
451,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
486,65
Экономия: -82,54 грн
404,11 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Русская, 248-Б
Всего: упаковка (1)
420,85 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
Всего: упаковка (2)
420,85 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
Всего: упаковка (1)
457,58 грн