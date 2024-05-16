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SVR ЦИКАВИТ ПЛЮС КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ 40 мл - Киев (871754) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
457,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
488,82
Экономия: -74,06 грн
414,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
490,16
Экономия: -75,40 грн
414,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
457,59 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
482,71
Экономия: -30,92 грн
451,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
465,75
Экономия: -13,97 грн
451,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
489,15
Экономия: -37,36 грн
451,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
499,50
Экономия: -14,98 грн
484,52 грн