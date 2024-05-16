Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаRilastil Daily Care гель очищающий для склонной к жирности кожиЦены в аптеках

Rilastil Daily Care гель очищающий для склонной к жирности кожи 200 мл - Киев (868935) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 30 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
483,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
507,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
507,25 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
483,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
483,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
483,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
505,11 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
483,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
455,16
Экономия: -78,98 грн
376,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
465,51
Экономия: -75,28 грн
390,23 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
483,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
483,10 грн
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается через 30 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
379,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
460,16
Экономия: -89,59 грн
370,57 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
483,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
483,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
447,62
Экономия: -61,53 грн
386,09 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
504,35 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (3)
483,10 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
390,69 грн