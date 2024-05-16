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RILASTIL DAILY CARE ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 200 мл для нормальной и чувствительной кожи - Киев (868940) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
528,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
525,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
525,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
525,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
525,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
484,15
Экономия: -78,29 грн
405,86 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
523,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
522,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (2)
528,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
481,96
Экономия: -63,55 грн
418,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
528,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (2)
444,98
Экономия: -55,39 грн
389,59 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
496,00
Экономия: -68,29 грн
427,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (4)
527,94 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 30 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (2)
494,42
Экономия: -74,15 грн
420,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
487,45
Экономия: -42,08 грн
445,37 грн
В городе Киев больше нет предложений с препаратом