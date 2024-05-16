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RILASTIL DAILY CARE ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА 200 мл для жирной кожи - Львов (868938) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
486,80
Экономия: -41,43 грн
445,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
468,25
Экономия: -74,14 грн
394,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
484,57
Экономия: -64,30 грн
420,27 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
524,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
484,75
Экономия: -39,38 грн
445,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
529,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
476,15
Экономия: -72,14 грн
404,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
524,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
521,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
525,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
526,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
501,65
Экономия: -15,05 грн
486,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
474,35
Экономия: -82,46 грн
391,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
525,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 13 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
521,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
466,50
Экономия: -74,61 грн
391,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
490,33
Экономия: -90,52 грн
399,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (2)
436,78
Экономия: -47,19 грн
389,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
527,58 грн