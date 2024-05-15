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Sunlife Magnesium Brausetabletten таблетки шипучие, №20 - Харьков (870402) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (9)
219,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (9)
220,23 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (10)
220,12 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (8)
220,04 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (9)
219,32 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
220,86 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (11)
220,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (8)
219,60 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (6)
221,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (24)
220,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (8)
219,96 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
219,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
221,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (5)
220,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (11)
218,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (7)
220,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
220,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (11)
218,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (11)
219,77 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (9)
221,54 грн