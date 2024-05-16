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Sunlife Magnesium + B-Komplex Brausetabletten таблетки шипучие, №17 - Киев (870396) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
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Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (25)
219,18 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (47)
219,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (61)
219,75 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (38)
221,02 грн
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (24)
219,77 грн
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (23)
220,41 грн
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Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (29)
219,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (24)
218,67 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (18)
218,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (21)
220,46 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (30)
221,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (44)
218,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (46)
220,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (21)
220,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (27)
220,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (32)
219,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
226,63
Экономия: -25,27 грн
201,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (22)
219,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (13)
218,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (28)
221,14 грн