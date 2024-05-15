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Sunlife Magnesium + B-Komplex Brausetabletten таблетки шипучие, №17 - Харьков (870396) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 232 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (23)
221,22 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (53)
218,90 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (27)
220,63 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (17)
220,12 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (27)
219,57 грн
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (35)
218,85 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (38)
221,08 грн
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (53)
220,15 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (36)
221,52 грн
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (27)
219,52 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (62)
221,49 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (30)
220,01 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (12)
219,45 грн
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (18)
219,52 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (18)
220,83 грн
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (10)
221,51 грн
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Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (48)
221,35 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (82)
219,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (70)
219,31 грн
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (23)
220,53 грн