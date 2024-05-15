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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществSunlife Vitamin C PulverЦены в аптеках

Sunlife Vitamin C Pulver порошок банка 100 г, №1 - Харьков (891904) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (12)
166,93 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
167,19 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (3)
168,40 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
166,80 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
168,45 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
166,80 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
167,57 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
168,36 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (6)
166,91 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
166,62 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
168,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
167,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (8)
168,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (12)
166,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (5)
168,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
166,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
166,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (60)
167,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
167,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
168,41 грн