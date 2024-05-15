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Sunlife Omega-3 1000 mg Kapseln капсулы, №30 - Харьков (908487) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
827,67 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (9)
830,50 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
832,89 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
828,29 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
830,77 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
835,47 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
795,00 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
833,25 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
831,21 грн
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
830,27 грн
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
831,39 грн
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Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (2)
827,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
837,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (2)
831,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 38
Всего: упаковка (1)
832,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
836,01 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
832,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (2)
828,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
833,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (2)
830,36 грн