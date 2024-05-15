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Sunlife Multivitamin for Kids таблетки шипучие для детей туба, №20 - Харьков (908488) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
294,07 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (21)
292,67 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (4)
294,81 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
294,08 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
294,57 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
292,48 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
295,39 грн
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
294,38 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
291,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
294,85 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (4)
292,43 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
291,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
292,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
294,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
293,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
293,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
292,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
294,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
294,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (5)
294,74 грн