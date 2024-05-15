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Sunlife Calcium + D3 Brausetabletten таблетки шипучие, №17 - Харьков (870405) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (5)
220,38 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (7)
219,77 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (8)
220,77 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
221,07 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (4)
220,12 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6)
218,69 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
221,49 грн
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (22)
220,54 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (4)
219,57 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (4)
219,56 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (17)
221,23 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (4)
220,67 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (6)
218,60 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (8)
220,75 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (12)
218,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (2)
219,87 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (7)
219,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (22)
219,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (42)
220,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (9)
218,85 грн