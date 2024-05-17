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Cerave гель для лица и тела для сухой и загрубелой кожи смягчающий очищающий 236 мл - Запорожье (870754) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
472,91
Экономия: -86,81 грн
386,10 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
476,01
Экономия: -89,91 грн
386,10 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
381,60 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
425,00
Экономия: -52,00 грн
373,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
450,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
381,60 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
469,98
Экономия: -83,88 грн
386,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
440,49
Экономия: -64,06 грн
376,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
446,13
Экономия: -69,87 грн
376,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
474,17
Экономия: -88,07 грн
386,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
467,60
Экономия: -76,28 грн
391,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
475,20
Экономия: -89,10 грн
386,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
415,28
Экономия: -46,90 грн
368,38 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
449,61
Экономия: -73,13 грн
376,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
478,62
Экономия: -92,52 грн
386,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
469,71
Экономия: -78,82 грн
390,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
469,58
Экономия: -78,25 грн
391,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
416,28
Экономия: -39,93 грн
376,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
467,28
Экономия: -81,18 грн
386,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
392,17 грн