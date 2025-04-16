Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Дексмедетомидин-Нова (Dexmedetomidine-Nova)
Дексмедетомидин-Нова (Dexmedetomidine-Nova)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Дексмедетомидин-Ново концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1000,45
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Круглосуточно
Мироновка, ул. Благовещенская, 96
313.8 км
Дексмедетомидин-Ново концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
991,25
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Дексмедетомидин-Ново концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1021,90
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Дексмедетомидин-Ново концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1021,90
грн
Забронировать
Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
414.2 км
Дексмедетомидин-Ново концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
908,00
Экономия при брони:
-27,24 грн
880,76
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
462.8 км
Дексмедетомидин-Ново концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
1004,25
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
584.9 км
Дексмедетомидин-Ново концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
992,85
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
655.1 км
Дексмедетомидин-Ново концентрат для раствора для инфузий 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
414,12
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню