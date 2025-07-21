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Йод (Iodum)
Йод (Iodum)
Киев
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Открыто
Закроется в 21:30
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 5
77.3 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,64
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
126.6 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
157.6 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Владимира Великого, 77/1
158.2 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Надпольная, 353
158.4 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 305
159.0 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Полтавская, 58
249.5 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
257.7 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 44
302.9 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
303.1 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Збараж, ул. Сечевых Стрельцов, 1-Г
350.0 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Скальда Сергея, 13-Б
411.4 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
469.0 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Калуш, ул. Каракая, 28-А
470.9 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,64
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
510.7 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,44
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Свалява, ул. Киевская, 10
582.9 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Капушанская, 25
627.6 км
Средство антисептическое "Йод" флакон 10 мл №1
Исток-Плюс
25,45
грн
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