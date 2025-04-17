Винница (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -29,22 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,20
Экономия при брони: -28,90 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
156,50
Экономия при брони: -60,20 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -29,22 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -29,22 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -29,22 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -29,22 грн
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
152,60
Экономия при брони: -56,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -29,22 грн
Техмедсервис
Винница, ул. Зерова Николая, 29
1.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
В городах рядом
Подорожник
Немиров, ул. Костельная, 107
38.6 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
152,60
Экономия при брони: -56,30 грн
Ощад аптека
Немиров, ул. Костельная, 92
38.6 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,20
Экономия при брони: -28,90 грн
Подорожник
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
158,60 грн
Подорожник
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -29,22 грн
Подорожник
Володарка, ул. Армейская, 4
108.7 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
158,60 грн
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 95
109.3 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -24,92 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 62
109.3 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -24,92 грн
Аптека бам
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -24,92 грн
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,20
Экономия при брони: -24,60 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 34
110.5 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
125,52
Экономия при брони: -24,92 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Свободы, 27
110.9 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
62,60
Экономия при брони: -12,30 грн