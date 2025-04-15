Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
61,04
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
61,04
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
126,32
Экономия при брони: -32,42 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
61,04
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
61,04
Экономия при брони: -14,09 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
151,29
Экономия при брони: -9,41 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
152,07
Экономия при брони: -9,96 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Подорожник
Львов, ул. Величковского, 1-Б
7.3 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
122,08
Экономия при брони: -28,18 грн
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Куликов, пл. Независимости, 6-А
16.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
78,95
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
122,08
Экономия при брони: -28,18 грн