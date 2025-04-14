Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
184,79
Экономия при брони: -11,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
152,31
Экономия при брони: -10,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
152,26
Экономия при брони: -20,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
151,45
Экономия при брони: -9,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 21
6.6 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Вавилова / Хмельницкого Богдана, 9/26
128.7 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
152,60
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
143,59
Экономия при брони: -7,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
129.9 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
160,80
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
130.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
130.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
146,64
Экономия при брони: -6,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.6 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
152,30
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
130.6 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
132.8 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
151,80
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
132.8 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
153,31
Экономия при брони: -11,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
151,31
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Витасед капсулы №20
Экофарм
137,34
Экономия при брони: -10,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
Витасед капсулы №20
Экофарм