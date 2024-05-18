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Бефунгин экстракт водно-спиртовой флакон стеклянный 100 мл, №1 - Запорожье (843246) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
391,99
Экономия: -67,48 грн
324,51 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
362,72
Экономия: -36,96 грн
325,76 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
359,00
Экономия: -47,00 грн
312,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
368,16
Экономия: -42,91 грн
325,25 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
361,43
Экономия: -35,45 грн
325,98 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
352,99
Экономия: -26,03 грн
326,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
386,55
Экономия: -61,79 грн
324,76 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
374,28
Экономия: -47,62 грн
326,66 грн
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Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
381,00
Экономия: -69,00 грн
312,00 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
354,79
Экономия: -29,17 грн
325,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
362,40
Экономия: -35,39 грн
327,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
365,81
Экономия: -40,05 грн
325,76 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
364,12
Экономия: -37,32 грн
326,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
357,51
Экономия: -37,92 грн
319,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
374,07
Экономия: -47,15 грн
326,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2)
378,33
Экономия: -53,98 грн
324,35 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
363,33
Экономия: -43,71 грн
319,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
360,77
Экономия: -35,15 грн
325,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
358,24
Экономия: -31,44 грн
326,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
385,14
Экономия: -31,83 грн
353,31 грн