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Амикацин-Виста раствор для инъекций 250 мг/мл флакон 2 мл, №1 - Запорожье (780971) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
158,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
158,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
158,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
166,44
Экономия: -19,07 грн
147,37 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (23)
151,34
Экономия: -9,34 грн
142,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
158,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
158,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
158,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
158,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (8)
165,02
Экономия: -16,72 грн
148,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
158,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
161,70
Экономия: -19,10 грн
142,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 01 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (14)
151,34
Экономия: -9,34 грн
142,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
158,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
157,00
Экономия: -9,26 грн
147,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
158,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
158,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
158,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
158,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
158,80 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом