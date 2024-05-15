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АльпеКид Иммуно таблетки блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (865510) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
198,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
198,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
223,70
Экономия: -32,23 грн
191,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
198,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
232,46
Экономия: -42,32 грн
190,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
211,99
Экономия: -25,31 грн
186,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
198,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
198,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
213,08
Экономия: -23,19 грн
189,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
217,55
Экономия: -25,74 грн
191,81 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
198,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
198,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
198,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
198,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
219,83
Экономия: -29,99 грн
189,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
198,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
198,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
198,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
198,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
198,50 грн