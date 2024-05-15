К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б Всего: упаковка (1) 141,33 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Героев, 2 Всего: упаковка (1) 148,40 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 29 мин График работы Днепр, бульв. Славы, 5-Ж Всего: упаковка (4) 141,33 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Глобино, ул. Виноградная, 11 Всего: упаковка (2) 160,22 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Бобринец, пл. Базарная, 5 Всего: упаковка (2) 159,88 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Открыто Закроется через 29 мин График работы Киев, ул. Лаврухина, 4 Всего: упаковка (1) 148,40 грн Забронировать

Аптека гормональных препаратов Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16 Всего: упаковка (1) 155,46 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 24 Всего: упаковка (1) 141,33 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Лятошинского, 18-Б Всего: упаковка (1) 141,33 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Богоявленская, 24 Всего: упаковка (2) 159,54 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Снятин, ул. Стефаника, 4-А Всего: упаковка (1) 170,09 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Ужгород, ул. Капушанская, 35 Всего: упаковка (1) 168,60 Экономия: -0,22 грн 168,38 грн Забронировать

Полимед Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Одесса, просп. Шевченко, 21 Всего: упаковка (1) 180,00 грн