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Амицитрон® Экстратаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №10 - Запорожье (378842) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
107,99
Экономия: -20,71 грн
87,28 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
106,00
Экономия: -16,00 грн
90,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
91,67
Экономия: -4,67 грн
87,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
103,66
Экономия: -9,75 грн
93,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
90,81 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (1)
112,00
Экономия: -22,00 грн
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
112,00
Экономия: -24,00 грн
88,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
98,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
106,00
Экономия: -18,00 грн
88,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
106,99
Экономия: -19,71 грн
87,28 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -12,71 грн
87,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
99,63
Экономия: -8,21 грн
91,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
92,47
Экономия: -4,64 грн
87,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (2)
104,28
Экономия: -14,97 грн
89,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (2)
97,93
Экономия: -6,51 грн
91,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (1)
97,53
Экономия: -6,11 грн
91,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
97,00
Экономия: -5,58 грн
91,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (1)
102,50
Экономия: -15,22 грн
87,28 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: упаковка (2)
125,50
Экономия: -38,22 грн
87,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (3)
105,35
Экономия: -12,92 грн
92,43 грн