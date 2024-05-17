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Амицитрон® форте без сахара порошок для орального раствора саше 13 г, №10 - Запорожье (309754) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
287,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), саше (2)
333,66
Экономия: -98,99 грн
234,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), саше (1)
293,54
Экономия: -59,35 грн
234,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: порошок для орального раствора (4)
265,42 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
287,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
268,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
287,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
310,99
Экономия: -47,79 грн
263,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: саше (9)
258,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
311,16
Экономия: -38,83 грн
272,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
289,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
287,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), саше (2)
283,55
Экономия: -50,82 грн
232,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
285,18
Экономия: -51,65 грн
233,53 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
287,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3), саше (4)
334,07
Экономия: -45,87 грн
288,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: порошок для орального раствора (4)
281,86
Экономия: -49,05 грн
232,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
265,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), саше (9)
329,91
Экономия: -95,66 грн
234,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), саше (5)
295,07
Экономия: -60,91 грн
234,16 грн