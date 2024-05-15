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Амицитрон® форте без сахара порошок для орального раствора саше 13 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (309754) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), саше (8)
326,63
Экономия: -65,36 грн
261,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), саше (7)
317,01
Экономия: -55,74 грн
261,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), саше (5)
312,64
Экономия: -51,47 грн
261,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
279,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), саше (7)
288,05
Экономия: -52,03 грн
236,02 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), саше (4)
311,33
Экономия: -49,73 грн
261,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), саше (5)
338,87
Экономия: -53,21 грн
285,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (61)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
287,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), саше (3)
325,30
Экономия: -89,28 грн
236,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: саше (4)
265,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
327,18
Экономия: -91,16 грн
236,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5), саше (5)
281,70
Экономия: -24,01 грн
257,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
312,55
Экономия: -51,17 грн
261,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: порошок для орального раствора (7)
284,36
Экономия: -34,17 грн
250,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
252,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), саше (2)
313,45
Экономия: -76,98 грн
236,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
330,78
Экономия: -71,49 грн
259,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
314,61
Экономия: -77,78 грн
236,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (4)
298,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), саше (6)
325,11
Экономия: -63,49 грн
261,62 грн