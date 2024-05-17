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Амицитрон® форте порошок для орального раствора саше 23 г, №10 - Запорожье (193446) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: порошок для орального раствора (8)
280,00
Экономия: -47,00 грн
233,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
257,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), саше (8)
335,24
Экономия: -89,33 грн
245,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
305,70
Экономия: -64,97 грн
240,73 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: порошок для орального раствора (8)
281,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -41,70 грн
271,29 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
270,00
Экономия: -37,00 грн
233,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), саше (1)
241,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
288,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), саше (6)
348,00
Экономия: -77,40 грн
270,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
305,99
Экономия: -34,70 грн
271,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (4), саше (1)
246,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), саше (4)
320,05
Экономия: -58,35 грн
261,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
276,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: порошок для орального раствора (5)
282,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
288,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
318,02
Экономия: -72,12 грн
245,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), саше (6)
294,01
Экономия: -66,22 грн
227,79 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
329,40
Экономия: -49,40 грн
280,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
288,10 грн