Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИАнилидыПарацетамол, комбинации без психолептиковАмицитрон® фортеЦены в аптеках

Амицитрон® форте порошок для орального раствора саше 23 г, №10 - Харьков (193446) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 354 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
265,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
263,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
335,97
Экономия: -104,93 грн
231,04 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5), саше (6)
248,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1), саше (2)
267,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1), саше (6)
247,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), саше (9)
316,04
Экономия: -76,61 грн
239,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
266,20 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), саше (3)
264,80 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), саше (2)
267,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3), саше (1)
246,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
364,10
Экономия: -84,10 грн
280,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
309,99
Экономия: -38,78 грн
271,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: саше (1)
250,60 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: саше (3)
262,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
312,72
Экономия: -79,45 грн
233,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), саше (2)
250,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), саше (1)
264,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2), саше (3)
263,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1), саше (8)
267,50 грн