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Амицитрон® форте порошок для орального раствора саше 23 г, №10 - Днепр (Днепропетровск) (193446) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (12), саше (4)
326,63
Экономия: -59,03 грн
267,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6), саше (6)
320,14
Экономия: -52,54 грн
267,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3)
321,90
Экономия: -41,90 грн
280,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: саше (6)
392,10
Экономия: -121,50 грн
270,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (7), саше (7)
320,03
Экономия: -52,01 грн
268,02 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2), саше (3)
339,20
Экономия: -59,20 грн
280,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2), саше (1)
264,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
311,99
Экономия: -40,78 грн
271,21 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), саше (6)
376,40
Экономия: -96,40 грн
280,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
311,40
Экономия: -44,00 грн
267,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: порошок для орального раствора (3)
282,70 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (26)
303,97
Экономия: -39,43 грн
264,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), саше (1)
340,47
Экономия: -61,98 грн
278,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
295,99
Экономия: -24,78 грн
271,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3), саше (1)
319,56
Экономия: -52,16 грн
267,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), саше (5)
266,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), саше (4)
321,90
Экономия: -41,90 грн
280,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), саше (3)
325,61
Экономия: -58,21 грн
267,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5)
325,42
Экономия: -33,49 грн
291,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), саше (6)
315,71
Экономия: -76,53 грн
239,18 грн