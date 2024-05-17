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Амицитрон® Плюс порошок для орального раствора саше 5 г, №10 - Запорожье (421615) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
293,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: порошок для орального раствора (6)
315,27
Экономия: -54,27 грн
261,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
300,94
Экономия: -30,66 грн
270,28 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
293,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
293,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
293,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), саше (4)
306,45
Экономия: -35,72 грн
270,73 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
293,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: порошок для орального раствора (9)
307,58
Экономия: -36,64 грн
270,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
295,57
Экономия: -37,23 грн
258,34 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
293,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: порошок для орального раствора (6)
314,61
Экономия: -53,58 грн
261,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
284,50
Экономия: -41,63 грн
242,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), саше (3)
321,09
Экономия: -57,81 грн
263,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2), саше (9)
316,33
Экономия: -46,15 грн
270,18 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
293,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: порошок для орального раствора (8)
267,28
Экономия: -14,17 грн
253,11 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
293,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
293,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: порошок для орального раствора (7)
296,93
Экономия: -38,47 грн
258,46 грн