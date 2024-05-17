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SVR сенсифин аква-гель для реактивной и гиперчувствительной кожи 40 мл - Одесса (862209) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
603,59 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
597,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
602,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
636,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
651,94
Экономия: -58,07 грн
593,87 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
649,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
642,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
602,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
599,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, ул. Торговая, 70
Всего: упаковка (1)
604,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
601,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Измаил, ул. Авраамовская, 62/64
Всего: упаковка (1)
597,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
598,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
603,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
603,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
601,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, перек. Ставиская / Рыночная, 42/78
Всего: упаковка (1)
596,62 грн