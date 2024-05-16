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SVR сенсифин аква-гель для реактивной и гиперчувствительной кожи 40 мл - Львов (862209) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
478,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
582,00 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
583,11 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
578,09
Экономия: -1,47 грн
576,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
581,00
Экономия: -0,61 грн
580,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
659,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (4)
582,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 27-А
Всего: упаковка (1)
582,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
478,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
582,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
558,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
584,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
603,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (1)
581,39
Экономия: -1,52 грн
579,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
561,89 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
582,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
597,97 грн