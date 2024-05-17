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SVR сенсифин AR крем риш туба 40 мл - Одесса (862210) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
741,70 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
741,70 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
741,70 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
712,00
Экономия: -93,00 грн
619,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
805,83
Экономия: -147,84 грн
657,99 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
700,00
Экономия: -81,00 грн
619,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
794,04
Экономия: -125,32 грн
668,72 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
Всего: упаковка (1)
688,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
773,55
Экономия: -154,70 грн
618,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
746,92
Экономия: -47,85 грн
699,07 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
773,55
Экономия: -154,70 грн
618,85 грн