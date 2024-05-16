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SVR сенсифин AR крем риш туба 40 мл - Львов (862210) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
797,47
Экономия: -52,92 грн
744,55 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
721,20 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (4)
688,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
688,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (2)
808,21
Экономия: -67,49 грн
740,72 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 27-А
Всего: упаковка (1)
688,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
688,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
688,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
688,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
551,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
551,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
551,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 113
Всего: упаковка (1)
688,35 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 22 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 22 мин
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 22 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (2)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
746,92
Экономия: -47,85 грн
699,07 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 22 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 22 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
827,55
Экономия: -165,50 грн
662,05 грн