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Артроверон капсулы 513 мг, №90 - Запорожье (854039) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
692,96
Экономия: -59,42 грн
633,54 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
629,57
Экономия: -23,57 грн
606,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
728,00
Экономия: -86,00 грн
642,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
651,83
Экономия: -56,86 грн
594,97 грн
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
607,52
Экономия: -19,52 грн
588,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
613,23
Экономия: -25,23 грн
588,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
735,00
Экономия: -105,00 грн
630,00 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
560,50
Экономия: -27,10 грн
533,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
683,52
Экономия: -42,74 грн
640,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (1)
676,77
Экономия: -43,23 грн
633,54 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (1)
624,75
Экономия: -36,75 грн
588,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
622,96
Экономия: -23,56 грн
599,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: упаковка (2)
650,99
Экономия: -100,19 грн
550,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
601,09
Экономия: -24,76 грн
576,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
665,47
Экономия: -35,47 грн
630,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
632,74
Экономия: -21,34 грн
611,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (2)
670,51
Экономия: -64,52 грн
605,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
663,41
Экономия: -68,44 грн
594,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (1)
669,87
Экономия: -63,88 грн
605,99 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
675,30
Экономия: -80,33 грн
594,97 грн