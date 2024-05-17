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Артроверон капсулы 513 мг, №90 - Одесса (854039) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
675,02
Экономия: -54,02 грн
621,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
624,76
Экономия: -37,36 грн
587,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
617,50
Экономия: -34,18 грн
583,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
584,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
651,08
Экономия: -39,68 грн
611,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
596,52
Экономия: -30,72 грн
565,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
637,94
Экономия: -38,54 грн
599,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
644,97
Экономия: -61,77 грн
583,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
601,52
Экономия: -35,72 грн
565,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
625,71
Экономия: -26,31 грн
599,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (1)
611,81
Экономия: -30,41 грн
581,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (2)
652,34
Экономия: -34,94 грн
617,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (1)
607,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
610,11
Экономия: -22,11 грн
588,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
640,94
Экономия: -41,54 грн
599,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 70/1
Всего: упаковка (1)
627,09
Экономия: -21,09 грн
606,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
655,64
Экономия: -37,64 грн
618,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (1)
596,56
Экономия: -27,16 грн
569,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
614,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (1)
631,33
Экономия: -19,93 грн
611,40 грн