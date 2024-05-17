Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, способствующие нормализации функции опорно-двигательного аппаратаАртроверонЦены в аптеках

Артроверон капсулы 513 мг, №90 - Львов (854039) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
567,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
605,72
Экономия: -29,72 грн
576,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
642,64
Экономия: -48,64 грн
594,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
614,99
Экономия: -64,19 грн
550,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
697,99
Экономия: -147,19 грн
550,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
728,99
Экономия: -178,19 грн
550,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
661,99
Экономия: -111,19 грн
550,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
622,30
Экономия: -37,74 грн
584,56 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
567,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: капсулы (60)
567,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
741,99
Экономия: -191,19 грн
550,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
576,99
Экономия: -26,19 грн
550,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
666,09
Экономия: -57,34 грн
608,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
586,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
600,36
Экономия: -24,36 грн
576,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (1)
567,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: капсулы (45)
576,58 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
645,59
Экономия: -51,59 грн
594,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: упаковка (2)
670,99
Экономия: -120,19 грн
550,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
624,99
Экономия: -74,19 грн
550,80 грн