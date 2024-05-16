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Артроверон капсулы 513 мг, №90 - Харьков (854039) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5), капсулы (4)
626,48
Экономия: -22,88 грн
603,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
628,63
Экономия: -34,63 грн
594,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
602,53
Экономия: -29,13 грн
573,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
641,72
Экономия: -36,32 грн
605,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: капсулы (45)
637,70
Экономия: -38,30 грн
599,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
660,56
Экономия: -39,56 грн
621,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
634,75
Экономия: -40,75 грн
594,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (3)
672,49
Экономия: -51,49 грн
621,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (4)
674,41
Экономия: -53,41 грн
621,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
Всего: упаковка (1)
637,29
Экономия: -24,39 грн
612,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
625,18
Экономия: -73,11 грн
552,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
604,99
Экономия: -22,09 грн
582,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
621,53
Экономия: -71,00 грн
550,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
668,18
Экономия: -47,18 грн
621,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-А
Всего: капсулы (15)
669,17
Экономия: -109,23 грн
559,94 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (2)
609,43
Экономия: -53,11 грн
556,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
561,94
Экономия: -48,28 грн
513,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
615,00
Экономия: -21,60 грн
593,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (1)
620,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Головко, 15
Всего: упаковка (1)
617,23 грн