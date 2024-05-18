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АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0,8 г тм Solution Pharm, №30 - Запорожье (838886) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
137,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (6)
136,13 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (6)
136,47 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
136,48 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (4)
136,81 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
136,02 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (6)
136,62 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
135,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (6)
136,58 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (4)
136,19 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (1)
136,15 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (6)
135,83 грн
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Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (6)
135,25 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (6)
135,49 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (5)
135,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (6)
136,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (4)
135,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
Всего: упаковка (6)
135,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (4)
135,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (6)
136,73 грн