Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3Цены в аптеках

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА+ЦИНК+ВИТАМИН D3 таблетки 0,8 г тм Solution Pharm, №30 - Днепр (Днепропетровск) (838886) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (5)
135,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (4)
136,96 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (6)
136,68 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (7)
136,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (5)
136,98 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (5)
137,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (6)
136,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (5)
136,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (6)
136,91 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (4)
135,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (4)
137,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (4)
136,54 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (4)
135,33 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (5)
136,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
136,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (5)
136,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (6)
136,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (6)
136,96 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (4)
135,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
136,90 грн