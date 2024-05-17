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АРОМА-СПРЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ "ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ И МОСКИТОВ" 15 мл - Львов (705295) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
92,90
Экономия: -2,79 грн
90,11 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (3)
142,40
Экономия: -4,27 грн
138,13 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (9)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
58,20
Экономия: -0,24 грн
57,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
88,87
Экономия: -0,11 грн
88,76 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (4)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
89,10
Экономия: -0,41 грн
88,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (2)
89,78
Экономия: -1,36 грн
88,42 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (3)
142,40
Экономия: -4,27 грн
138,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
58,28 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (6)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (5)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
58,68
Экономия: -0,63 грн
58,05 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Всего: упаковка (1)
57,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 36
Всего: упаковка (1)
56,36
Экономия: -0,79 грн
55,57 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (5)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. 50-лет УПА, 2
Всего: упаковка (1)
100,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Героев Украины, 8
Всего: упаковка (1)
58,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А
Всего: упаковка (1)
57,83 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (1)
88,57
Экономия: -0,25 грн
88,32 грн