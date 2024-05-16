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АРОМА-СПРЕЙ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ "ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ И МОСКИТОВ" 15 мл - Киев (705295) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (3)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (6)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (7)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (8)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (11)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (10)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
Всего: упаковка (5)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (9)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (4)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (5)
142,40
Экономия: -4,27 грн
138,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
Всего: упаковка (5)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (10)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (6)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (5)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (4)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гната Юры, 20
Всего: упаковка (3)
142,40
Экономия: -4,27 грн
138,13 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (9)
79,90
Экономия: -2,40 грн
77,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
Всего: упаковка (4)
142,40
Экономия: -4,27 грн
138,13 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Всего: упаковка (1)
92,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (8)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (9)
82,65
Экономия: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (3)
92,90
Экономия: -2,79 грн
90,11 грн