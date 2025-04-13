Киев (адрес не указан)
Доступно в 300 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
3900,00 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
4990,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
3820,71 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5410,98
Экономия при брони: -149,64 грн
5261,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4867,48
Экономия при брони: -240,69 грн
4626,79 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5017,46
Экономия при брони: -257,38 грн
4760,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Бонабласт концентрат для раствора для инфузий 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5290,20 грн