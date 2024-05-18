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Астрацитрон Форте порошок для орального раствора саше 20 г, №10 - Запорожье (765621) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: порошок для орального раствора (1)
300,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
314,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
314,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
348,99
Экономия: -46,96 грн
302,03 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (8)
300,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
300,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
332,99
Экономия: -30,96 грн
302,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: порошок для орального раствора (5)
310,63
Экономия: -13,63 грн
297,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
300,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
314,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
314,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 27 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
300,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
314,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
314,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
307,57
Экономия: -11,57 грн
296,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
314,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
300,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (74)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
314,70 грн